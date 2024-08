Araucariense que lutava contra um câncer raro nos ossos não resistiu e faleceu neste domingo (25)

O engenheiro mecânico Welton Cristiano Dias de Siqueira, 30 anos, morador de Araucária que lutou bravamente contra o osteosarcoma, uma forma rara e agressiva de câncer nos ossos, não resistiu e faleceu neste domingo, 25 de agosto. Ele estava internado no Hospital Erasto Gartner, em Curitiba, cidade onde também foi velado. Seu enterro aconteceu nesta segunda-feira (26), em Araucária.

Há cerca de um ano ele recebeu o diagnosticado do câncer que havia atingido sua maxila direita, depois acabou se alastrando para o olho direito e pescoço, conforme ele mesmo relatou em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Ainda neste vídeo ele contou que neste mês de agosto, após sentir muitas dores nas costas, passou por uma bateria de exames, onde foi constatada metástase na coluna e no pulmão. A partir daí, todo protocolo do tratamento precisou ser alterado, tornando-se mais agressivo e intensificando a sua luta.

Familiares e amigos acompanharam de perto o sofrimento do jovem, que passou por um longo tratamento, incluindo várias cirurgias. Ainda assim, o tumor persistia, desafiando até mesmo a compreensão dos médicos sobre um tratamento eficaz.

A família de Welton chegou a fazer uma rifa solidária, divulgada pelo Jornal O Popular em fevereiro deste ano, no intuito de cobrir as despesas do envio de uma biópsia, que foi encaminhada para os Estados Unidos. A complexidade do caso do araucariense era tão grande, que esta foi uma alternativa do seu médico, na esperança de encontrar um medicamento que pudesse contribuir para a redução do tumor. A vaquinha foi necessária naquele momento porque o seu plano de saúde, a Unimed, não cobriu as despesas do envio.

A rifa deu certo, porém a luta do jovem nunca parou, porque os gastos com o tratamento eram muito altos. Além da batalha contra o câncer, ele batalhava por recursos. A forma que encontrou foi contar sua história nas redes sociais, onde também divulgava os meios para quem quisesse ajudar com doações.

A morte de Welton causou muita comoção entre seus amigos e familiares. O jovem deixou esposa e filho.