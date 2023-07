Araucariense que travou verdadeira batalha contra o câncer de mama faleceu nesta 5ª feira (6)

Micheli de Oliveira Rodrigues Cardoso, de apenas 34 anos, faleceu nesta quinta-feira (06/07) após perder uma luta incansável para o câncer de mama.

Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Rocio (Campo Largo) há cerca de uma semana, porém não resistiu às complicações da doença e faleceu nesta quinta-feira (06/07).

O câncer já havia se alastrado na sua coluna e depois foi para a cabeça. No começo do ano Micheli teve um AVC e no dia 07/04 passou por uma cirurgia na cabeça, estava com um tumor. Ela viveu muito dias difíceis com as quimioterapias e tratamentos intensivos, mas nunca perdeu a fé pela cura.

Guerreira, a dona de casa era participante ativa da ONG EVA, entidade que assiste às mulheres em tratamento contra o câncer de mama, inclusive em 2021 foi eleita Segunda Princesa no concurso Miss Eva. A presidente da ONG, Adri Ribeiro, lamentou profundamente a morte de Micheli. Bastante emocionada, ela disse que a amiga era uma grande guerreira, estava desde 2020 lutando contra o câncer, mas jamais se entregou. “O meu maior sonho é acordar num dia desses e ver as manchetes dos jornais e das demais mídias, anunciando que encontraram a cura para essa maldita doença. O câncer, sem dúvida, é pior que a Aids. Vai em Paz, minha doce Princesa!”, declarou.

Roberto, marido de Micheli, acompanhou todo o sofrimento da esposa e fez questão de mencionar que ela se dedicou em dar testemunhos e palestras, contando sobre seu tratamento, alertando e encorajando outras mulheres a respeito da importância da prevenção contra o câncer de mama. “O câncer de mama não destrói somente uma pessoa, ele destrói uma família inteira. Minha esposa se foi, mas ela será um exemplo sobre a necessidade de as mulheres fazerem o autoexame, de procurarem a opinião de mais de um médico, para uma avaliação mais detalhada. Estamos devastados, mas Deus sabe de todas as coisas”, lamentou.

Micheli de Oliveira Rodrigues Cardoso será velada na Capela do Cemitério Jardim Independência, a partir do meio-dia desta quinta-feira (7) e seu sepultamento está marcado para às 16h.