Araucariense tem suas histórias publicadas em coletânea de poetas nacionais

O poeta araucariense José Arildo Vieira está presente em uma coletânea de contos, poesias e crônicas que foi publicada recentemente pela Editora Mepe, reunido trabalhos de poetas do Brasil todo.

Arildo, que vive em Araucária desde 1995, é membro do grupo de poetas e escritores “Poesia em Movimento”, do qual já foi coordenador em 2004. O poeta está bastante presente em movimentos culturais da cidade, participou de diversas feiras do livro e organizou concursos de poesias entre estudantes.

O livro está disponível em todo Brasil e pode ser adquirido através da loja Uiclap pelo link: (Clique aqui)

Edição n. 1359