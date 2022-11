Araucariense vai estrear na IV Copa Sul de Fisiculturismo

A atleta araucariense Viviane dos Santos fará sua estreia em uma disputa profissional de fisiculturismo no próximo domingo (06/11). Ela se apresentará no palco da IV Copa Sul, que acontecerá no Ópera Concert Hall, bairro Santa Felicidade. Reunindo competidores do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, a Copa é considerada uma das maiores competições da modalidade e da IFBB – Federação de Fisiculturismo do Brasil.



Viviane faz sua preparação na academia Body Fitness e seu treinador é Fernando Trentin, que tem no seu currículo vários títulos no fisiculturismo. A atleta irá disputar na categoria “Bikini Fitness”, no sábado ela participa da pesagem e no domingo passará pela avaliação de uma mesa de arbitragem internacional, que irá julgar e elevar o nível dos atletas, buscando premiar os melhores. “Muita expectativa para esta primeira competição oficial de fisiculturismo, mas sei que estou bem preparada para dar o meu melhor”, disse Viviane.



