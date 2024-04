Araucarienses apresentaram startup inovadora na Smart City Curitiba

O Smart City Expo Curitiba é o maior e mais importante evento de cidades inteligentes do Brasil e da América Latina, onde empresas, investidores, startups, gestores públicos, membros da academia e entidades do terceiro setor se reúnem para debater o futuro das cidades, com foco na melhoria de vida dos cidadãos. Com público recorde de 16 mil pessoas, a quinta edição do evento aconteceu entre os dias 20 e 22 de março, representando 580 cidades das 5 regiões do Brasil e mais de 50 países de todos os continentes, além de 180 palestrantes e 90 empresas, gerando um potencial de negócios de mais de R$350 milhões.

Araucária foi representada na Smart City pela Recóleo, uma ideia de negócio que surgiu do grupo campeão do Hackaton da UniOpet em 2023. A proposta da startup foi idealizada pelos estudantes de Administração Mayara Azevedo e Marcos Roseno, a Designer Gráfico Fernanda Finkler Lachowski, do Raian Moreira, Designer de interface e experiência do usuário, e do professor de Administração da Unifacear, César Augusto. Os três últimos são moradores de Araucária.

O grupo teve mentoria do gestor de projetos do Impact Hub Curitiba, Rulian Maftum e do argentino Marcelo Fiszner, engenheiro químico e membro da ABMEN – Associação Brasileira dos Mentores de Negócios.

Segundo os criadores, a ideia da Recóleo é ser um serviço de coleta de óleo usado em residências, condomínios e estabelecimentos comerciais, como lanchonetes, restaurantes, cozinhas cadastradas em apps como o Ifood etc.

“A Recóleo funciona da seguinte forma: as pessoas que têm óleo de cozinha usado e querem descartá-lo de forma ecológica se cadastram no nosso serviço. Nós organizamos a coleta desse óleo diretamente nas casas, mesmo que seja uma pequena quantidade. Então o nosso sistema de inteligência artificial traça uma rota com todos os usuários cadastrados, criando uma logística mais rápida e econômica para os coletores que irão buscar o óleo. Pretende-se que a coleta seja realizada através de tuk-tuks elétricos, minimizando o impacto ambiental de suas operações”, explica Raian.

Ele conta que esse óleo é enviado para empresas que reciclam e transformam em produtos úteis, como biodiesel, lubrificantes, produtos de limpeza, tintas e revestimentos, alimentos para animais etc. “Assim, ajudamos o meio ambiente e facilitamos a vida das pessoas, que não precisam se preocupar com o descarte incorreto do óleo. Além disso, tanto as pessoas que doam o óleo quanto os coletores têm incentivos para participar, tornando o ciclo sustentável e benéfico para todos”, complementa.

Apesar do reconhecimento e da boa viabilidade econômica e ambiental do protótipo por diversos gestores e acadêmicos, a Recóleo ainda busca investimentos para se consolidar de fato como uma StartUP. Caso você tenha interesse em conhecer melhor a iniciativa e investir na ideia, entre em contato com Raian no e-mail raianmoreira@gmail.com.