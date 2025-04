Araucarienses conquistam medalhas na 3ª Taça Aliança de Capoeira Campeões do Sul

No domingo (13/04), a equipe de Capoeira de Araucária participou da 3ª Taça Aliança de Capoeira Campeões do Sul e conquistou excelentes resultados. A competição, considerada de alto nível, reuniu os campeões dos estaduais e atletas da categoria profissional para disputarem vagas para as finais da Taça Caporaí, que acontecerá em maio, na Bahia. O evento promete entregar ao público um espetáculo que une tradição, arte e competitividade.

A atleta profissional de Araucária, Gabrielle Paulini de Oliveira, conquistou ouro e a vaga para a competição. Vinicius de Oliveira Maia foi campeão da categoria adulto amador e Gusttavo Henrique Sá de Oliveira ganhou medalha de bronze na categoria infantil.

