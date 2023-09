Araucarienses conquistam seis medalhas no Circuito SESC de Xadrez

No sábado (02/09) aconteceu na cidade de Paranaguá uma das etapas do Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2023, evento que contou com a participação de 162 enxadristas da região e municípios vizinhos.

Entre eles, representantes de Araucária, que se destacaram na competição, conquistando seis medalhas.

Frayson Nicolas Rodrigues Ruiz ficou em 1⁰ lugar na categoria Sub14 Masculino, João Vitor Soares Severino em 2⁰ lugar no Sub14 Masculino, Luiz Otávio Vieira Rosa em 3⁰ lugar no Sub16 Masculino, Isabela de Paula Guimarães em 1⁰ lugar no Sub16 Feminino, Tainá da Silva Borcz em 2⁰ lugar no Sub16 Feminino e Letícia de Paula Guimarães em 3⁰ lugar no Sub14 Feminino.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL parabenizou todos os atletas da equipe pelos resultados conquistados.

Edição n.º 1379