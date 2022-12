Araucarienses conquistaram ótimos resultados no Circuito Electrolux de Triathlon

Os atletas Ana Paula de Oliveira, João Carlin Padilha e Dayane Henkel, da equipe Archelau Team, conquistaram excelentes resultados no 17º Circuito Electrolux de Triathlon e 4º Circuito Foxlux de Travessias – edição verão 2022, provas realizadas no domingo (18/12), na Praia Mansa de Caiobá. No triathlon, Ana ficou em 2º lugar e Carlin em 7º na categoria Sprint, que contou com 750 metros de natação, 420km de ciclismo e 5km de corrida.







“Esta foi minha primeira prova de triathlon, fiquei feliz com o resultado”, disse Carlin. Já a atleta Dayane completou com êxito a travessia de 750metros no mar, no Circuito Foxlux.

“Encerramos o ano com uma última prova de triathlon e fechamos com chave de ouro. Apesar do tempo chuvoso e frio, conseguimos realizar uma excelente prova. O mar agitado, por conta da chuva e dos ventos da noite anterior, foi o maior desafio. Tivemos um grau de dificuldade maior para alcançar a primeira bóia no mar, mesmo assim concluímos muito bem”, comentou Ana Paula.