Araucarienses conquistaram resultados expressivos nas finais dos Jogos Escolares do Paraná

Araucária cegou à final dos Jogos Escolares do Paraná – JEPs e seus atletas não decepcionaram. A começar pelos judocas Davi Salvani, vice-campeão pelo Colégio Monteiro Lobato e Alex de Paula da Escola Cecília Meireles, que foi campeão e irá representar sua escola e sua cidade no Campeonato Brasileiro em Recife/PE.

Os Colégios Metropolitana, Estadual Monteiro Lobato e COC Araucária também chegaram à grande final e conquistaram resultados expressivos. O vôlei feminino do Metropolitana ficou em 11º lugar e também representando o colégio o vôlei masculino ficou na mesma colocação. O xadrez do COC, categoria feminina, ficou em 13º lugar e também representando o colégio o basquete masculino ficou em 6º lugar.

A realização dos Jogos é do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das prefeituras municipais e Federação Paranaense do Desporto Escolar.