Araucarienses disputarão a 4ª etapa do Brasileiro de Rally de Velocidade

O piloto Marcos Tokarski e o navegador Rodrigo Vicari já estão com tudo pronto para a disputa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, que acontecerá na cidade catarinense de Rio Negrinho, no próximo final de semana – 13, 14 e 15 de setembro. Nessa prova os dois são concorrentes, Tokarski tem como navegador Marcelo Mamcartz, que também é de Araucária, e Vicari é o navegador do piloto Wendell Simioni, de Colombo.

As duplas irão disputar a prova na categoria Rally 4, para carros com tração dianteira e motor com preparação especial. Tokarski disse que por questões pessoais e de falta de patrocínio, não está disputando todas as provas do campeonato, porém está bastante otimista para essa quarta etapa. “Por se tratar de uma prova que já participei algumas vezes e gosto muito, tendo inclusive vencido a edição de 2021, a ideia é acelerar forte em busca de uma boa colocação no pódio. Estou com um navegador novo, mas tenho plena confiança da sua capacidade, já que é um entusiasta do rally e amigo de longa data”, relatou.

O navegador Marcelo Mamcarz também está animado e disse que será um grande desafio, pois é uma prova longa com três dias de disputas e trechos longos e desconhecidos, que vão exigir muito da navegação. “Além de ser um desafio, é também a realização de um sonho, visto que poucos tem esse privilégio, ainda mais andando ao lado de um ídolo, o qual acompanho sua carreira praticamente desde o início nas etapas aqui de Araucária”, declarou.

Atuais líderes

Wendell e Vicari são os atuais líderes da categoria Rally 4, com 59 pontos. Com pretensões de defender a liderança, o navegador acredita que será desafiado em uma prova muito dura, longa e com especiais que mesclam altas velocidades e trechos bem mais travados no meio das matas de Rio Negrinho. “Já tive a chance de ganhar a tríplice coroa desta prova junto com meu piloto anterior, Marcos Tokarski, mas agora somos concorrentes e vamos com tudo para manter a liderança do campeonato”, prometeu.

Disse ainda que o carro da dupla já está todo revisado e alinhado, pronto para aguentar os mais de 150 km cronometrados de prova. “Espero que o tempo ajude, pois a previsão é de chuva de sábado para domingo, o que diminui o desgaste físico, mas aumenta a dificuldade dos trechos. Nosso objetivo é não só a manutenção da liderança do campeonato, mas também trazer mais um troféu para casa”, ressaltou.

O Rally terá uma distância total de 264,54 km dos quais 153,45 km serão de provas especiais, incluindo um trecho que será disputado dentro da cidade de Rio Negrinho na noite de sexta-feira (13), sendo esse um dos grandes diferenciais dessa etapa.

