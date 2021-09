Araucarienses fizeram bonito na 3ª etapa da Copa Ninja de Mountain Bike

Ciclistas se destacaram na prova e conquistaram pódios. Foto: divulgação

Atletas do Time Squad D2 participaram no domingo, 5 de setembro, da 3ª etapa da Copa Ninja de Mountain Bike, que aconteceu na Colônia Maria Luiza, na cidade de Paranaguá. Eles foram desafiados a percorrer um trajeto com estradões, trilhas, trechos com single track e obstáculos. Foi uma prova emocionante e muito técnica. Percorremos trechos com rios e cachoeiras, foi incrível”, disse Eder Medeiros, um dos responsáveis pelo grupo.

A prova reuniu mais de 270 atletas, dos estados do Paraná e Santa Catarina, que competiram nas categorias Cicloturismo 12km, Light 24km, Sport 36km e Elite/Pro 56km. Na equipe araucariense estavam os ciclistas Eder Medeiros, Eduardo Medeiros, Lucas Gritten, João Paulo Teixeira, Marcio Estimiamo, Marcelo Staron, Neife Garcia, Fabio Kulka, Andre Medeiros, Victor Luis, Josiane Cortes. “Com equipe de apoio estruturada garantimos uma boa participação na prova e subimos no pódio por 4 vezes”, comentou Eder.

Com apenas um ano de existência, o Time Squad D2 realiza treinos individuais e treinos coletivos e tem parceria com os grupos Unidos e Fortes e Amigos do Pedal. “Ficamos muitos felizes com os resultados alcançados, e continuamos treinando forte para as competições que estão por vir”, garantiu.

Texto: Maurenn Bernardo

