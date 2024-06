Araucarienses garantem pódio na 8ª edição da Trail in Motion

Dos cinco atletas de Araucária que participaram da 8ª edição Trail in Motion, realizada no domingo (16/06), quatro venceram nas suas categorias e garantiram vaga no pódio.

A corrida aconteceu em Bocaiúva do Sul e envolveu os percursos de 11 km e 6 km.

Lambari correu no percurso maior e venceu na categoria 60 anos ou mais. “Fui tri-campeão entre os velhinhos e estou muito feliz com minha conquista”, disse. No percurso de 6km, Ivanildo ficou em 2° na faixa etária 55/59, Mariana em 3° na faixa de 50/54, Alberto Almeida em 1º na categoria 60 anos ou mais e o Rubens ficou em 4° na categoria 54/59.