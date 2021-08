Araucarienses mandaram bem na Copa Londrina de Levantamento de Peso Olímpico

Gabriele e Vinicius já fazem parte do ranking nacional de LPO. Foto: Marco Charneski

A Copa Londrina de Levantamento de Peso Olímpico (LPO), que aconteceu no dia 17 de julho, na cidade que dá nome à competição, teve dois talentos que figuraram entre os primeiros colocados. Vinicius de Queiros Carlos, 22 anos, e Gabriele Vitoria dos Santos de Lima, 20 anos, atletas da academia Hold Rhino, em Araucária, mandaram muito bem e conquistaram medalhas. Gabriele foi a 1ª colocada na categoria 59Kg feminino e 2ª na premiação geral do evento, e Vinicius ficou em 3º lugar na categoria 96Kg masculino.

A competição foi promovida pela Federação Paranaense de Levantamento de Peso e valeu como etapa da fase estadual. Com os resultados obtidos, os atletas araucarienses garantiram vaga para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será em setembro, no Rio de Janeiro.

Atualmente Gabriele ocupa a 3ª posição no ranking nacional e Vinicius está na 9ª posição. “Estou nessa modalidade há mais de três anos. Comecei fazendo Crossfit, mas sempre tive muita dificuldade com os pesos, até que conheci melhor o esporte e decidi me dedicar mais a ele. No começo foi muito difícil, não tinha muita força, mas com muito treino, fui melhorando. O esporte abriu muitas portas para mim, hoje sou atleta da Federação de LPO, represento o Paraná e minha cidade Araucária em várias competições, com muito orgulho”, disse Gabriele. A atleta recebe apoio do programa Geração Olímpica (bolsa atleta do governo do Paraná) e da Hold Rhino, academia onde treina e trabalha. “O levantamento de peso olímpico pode ser praticado por todos, hoje me sinto orgulhosa da mulher forte que estou me tornando. Enfrento preconceitos por ser mulher, pela minha estatura e por ser tão magra, pois julgam ser um esporte apenas praticado por homens. Acredito que a mulher pode estar em qualquer lugar e em qualquer esporte. Sou grata por todas as pessoas que estão ao meu lado nessa caminhada e que me incentivam. Rumo às Olimpíadas”, brinca a atleta.

Para Vinicius, a paixão pelo LPO veio durante um curso da Federação Paranaense da modalidade, em 2017. “Desse dia em diante me apaixonei pelo esporte, comecei a participar dos estaduais, e em 2018 fui convocado para o Brasileiro Sub 20, no Rio de Janeiro. Fiquei em 3° lugar, e mesmo não sendo uma grande posição, foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi a primeira viagem que fiz fora do Paraná, e tudo isso graças ao esporte. Após isso senti a necessidade de buscar uma referência no esporte, fui atrás do técnico que me aqueceu no Brasileiro, comecei os trabalhos com o Jorge Califrer, em 2019, e sigo até hoje”, relembra.

Ainda em 2019 Vinicius participou do seu 2° Brasileiro, dessa vez na categoria Adulto, e ficou em 9° lugar. No ano de 2020, com a pandemia, não tinha mais lugar para treinar. A marca Hele Fitness cedeu um material e ele conseguiu retomar os treinos em casa, mas não era a mesma coisa, devido às dificuldades de ter um lugar ideal. No final de 2020, foi convidado a trabalhar na Hold Rhino. “Comecei meus trabalhos em 2021, e agora tinha um lugar perfeito para o treino. A Hold me possibilitou evoluir de uma forma incrível, dentro do esporte e como pessoa, meu resultado nessa competição e nesse próximo Brasileiro será possível graças a esse lugar. Araucária terá seu nome marcado no Levantamento de Peso Olímpico”, promete Vinicius.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021