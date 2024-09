Araucarienses mandaram bem nas disputas finais do Paraná Combate

A quarta edição do Paraná Combate aconteceu entre os dias 12 a 15 de setembro, no município de Pato Branco, Sudoeste do Paraná. A competição contou com a participação de 71 municípios e mais de 1,5 mil atletas e 700 pessoas entre dirigentes e comissão técnica, totalizando mais de 2,2 mil envolvidos no evento

As disputas abrangem 10 modalidades: boxe, capoeira, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, kung fu, muay thai, taekwondo e wrestling, nas categorias juvenil (entre 15 anos e 17 anos) e adulto (acima de 18 anos).

Foto: Divulgação. A capoeira foi 1º lugar adulto feminino e 2º lugar adulto masculino.

Foto: Divulgação. O jiu jitsu conquistou duas medalhas de bronze.

Defendendo a Secretaria Municipal de Esporte Lazer, Araucária participou da competição em quatro modalidades: karatê, jiu jitsu, capoeira e judô. O taekwondo levou uma equipe da Liga Pégasus, que tem o apoio da SMEL. Confira os nomes dos atletas que conquistaram medalhas.

Liga Pégasus foi destaque no Taekwondo

A equipe de competição da Liga Pégasus Araucária de Taekwondo representou o município no 4º Paraná Combate. As disputas reuniram atletas de todo o Estado, demonstrando a elite das Artes Marciais. Liderados pelo mestre Kennedy, faixa preta 5º DAN, que há mais de 15 anos implantou a modalidade em Araucária, dos cinco participantes da cidade, o atleta Lucas Gabriel Palamar de Paula e Beatriz Menezes Alves conquistaram o bronze em suas categorias, na modalidade POONSE.

“Tal feito não seria possível sem o apoio da SMEL, onde ficam registrados nossos agradecimentos em especial ao secretário Idu, Cássia e Romeu, que estiveram incentivando pessoalmente todos os nossos atletas”, agradeceu Mestre Kennedy.

