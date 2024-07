Araucarienses podem saborear pratos do Festival de Arte e Gastronomia a partir de 5 de julho

O 7º Festival de Arte e Gastronomia de Araucária começa no dia 05 de julho e nesta edição terá oito estabelecimentos participantes, que já definiram suas receitas para a competição gastronômica. O público terá a oportunidade de experimentar todos os pratos e escolher o que mais agrada seu paladar, até o dia 04 de agosto.

Participam do festival este ano o Armazém 39, Brejas e Birras, Kilden Microcervejaria, Pizza Hot Petiscaria, Pizzaria do Ney, Recanto Vô Chico, Rookie Hamburgeria e YesNow – Craft Burgers. Vamos conferir as receitas irresistíveis que cada um deles preparou.

Armazém 39

Pierogue Colonial Pierogue de ricota ao molho de linguiça colonial e pinhão. Servido de segunda a sábado no almoço, das 11h30 às 14h, nas sextas e sábados à noite (das 19h às 22h30) R. Gabriel Campanholo • Estação Fone: 41 99877-3450.

Brejas e Birras

Risoto Cremoso de Linguiça Colonial Risoto de linguiça colonial com tomate brunoise, molho branco e queijo colonial ralado. Acompanha uma taça de vinho. Servido de terça a domingo, das 11h às 14h30 e das 18h às 23h Av. Archelau de Almeida Tôrres, 119 • Centro Fone: 41 3797-2385.

Kilden Bier

Onça Viking Deliciosa carne bovina de primeira com temperos e especiarias, doses generosas de cebola e cebolinha, tudo isso servido com broa de centeio araucariense. Servido nas sextas-feiras e sábados R. Zdenko Gayer, 11 • Fazenda Velha Fone: 41 98433-6378

Pizza Hot Petiscaria

Pizza Pinhão e bacon Massa, molho, mussarela, pinhão, bacon, ricota e azeitonas. Servido de segunda a segunda R. Pedro Druszcz, 465 • Centro Fone: 41 3642-8100

Pizzaria Doney

Pizza de carne seca com pinhão Molho, mussarela, carne seca, cream cheese, pinhão cozido e orégano. Servido de segunda a segunda R. das Flores, 543 • Campina da Barra Fone: 41 99593-9063

Recanto Vô Chico

Chuleta com polenta e queijo colonial Chuleta com tempero caseiro, acompanha, polenta com queijo colonial, farofa de carne de soja e linguiça colonial, salada de alface e tomate. Servido aos sábados e domingos (almoço) R. Dr. Guilherme da Mota Corrêa, 251 • Centro Fone: 41 99104-6968.

Rookie Hamburgueria

Rookie Festival Pão crocante, hambúrguer de 150g, lombo suíno defumado e desfiado com temperos regionais, cebola crispy e barbecue. Servido de segunda a sábado Av. Archelau de Almeida Tôrres, 307 • Centro, Fone: 41 99593-9383

Yes Burguer Now

Sopa De Batatas com Broa de Centeio Deliciosa sopa de batatas, bacon e calabresa, acompanhada de tradicional broa de centeio, feita em Araucária, sopa quente, temperada com alhos, sal, leve pitada de pimenta e muito amor. Servido de segunda a sábado R. Manoel Ribas, 446 – Centro Fone: 41 99555-8800

