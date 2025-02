Araucarienses prometem detonar no Ironman Full, mas patrocínio será fundamental

João Carlin Padilha e Ana Paula Oliveira, atletas de destaque no cenário esportivo, vão encarar mais um grande desafio no mês de junho: o Iroman Full Brasil 2025, que será realizado em Florianópolis. Maratonista de ciclismo, corrida e Triathlon, Carlin será o atleta mais velho de Araucária a realizar esta prova. Já Ana vai tentar vaga para o Mundial – VinFast Ironman World Championship 2025, cuja categoria feminina acontecerá em Kailua-Kona, no Havaí.

O Ironman Brasil, um dos triatlos mais prestigiados do mundo, retorna no dia 1º de junho com novidades. Pela primeira vez, a tradicional prova, geralmente disputada em maio, será realizada no primeiro domingo de junho. A mudança visa garantir condições climáticas mais favoráveis na capital catarinense, beneficiando atletas e visitantes que desembarcam em Jurerê Internacional, onde acontece a prova.

Os araucarienses terão que encarar 3,8km de natação, 180km de ciclismo e 42,2km de corrida (maratona). “É um grande desafio, mas estamos treinando duro, focados no Iron, que é uma prova reconhecida mundialmente por sua excelência, sinônimo de desafio e conquista pessoal”, afirma Carlin.

Desafio fora da prova

Antes mesmo de competir no IronMan Full, os dois atletas já enfrentam um desafio maior para chegar até o dia da competição: a busca por patrocínio. “Nossos patrocinadores terão visibilidade das suas marcas e estarão investindo no desempenho de atletas araucarienses amadores, para que possam competir”, diz o atleta.

Para os interessados em patrocinar os atletas, os contatos são pelo fone (41) 99938-1478, Instagram @carlinkarate ou pelo e-mail j-padilha@hotmail.com.

Edição n.º 1450.