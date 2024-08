Araucarienses que estão jogando no Marreco Futsal esbanjam talento em quadra

Os atletas araucarienses Guilherme Jubanski, 18 anos, e Luan Coelho Mathoso, 17, que saíram da escolinha do AFFA Diamante diretamente para o Marreco Futsal, de Francisco Beltrão, estão superando todas as expectativas e “voando” nas quadras. Eles foram para o Marreco em janeiro deste ano e já estão disputando campeonatos importantes pela equipe.

Guilherme atua na posição de goleiro e Luan é pivô. Atualmente eles estão jogando o Paranaense Sub 17 e Sub 20 e a Liga Nacional de Futsal – LNF Talentos. Recentemente também foram vice campeões estaduais dos Jogos Escolares.

O professor Rodrigo Marin, da escolinha araucariense AFFA Diamante, disse que acompanha os atletas Guilherme e Luan desde a chegada ao Marreco no início do ano e destacou que a evolução é fantástica, eles se adaptaram muito bem ao nível de treinamento e com a condição técnica apurada dos dois, conquistaram rapidamente os membros da comissão técnica da equipe do interior. Destacou que são meninos que ainda sendo do Sub17, já brilham participando da equipe Sub20 e treinam com o adulto, fazendo parte até da equipe que disputa a Liga Nacional de Talentos.

“Muito orgulho em saber que o AFFA Diamante conseguiu prepará-los e estamos na torcida para que eles possam ter o sucesso merecido. O comprometimento dos atletas é algo notável e os desafios que virão tenho certeza que eles estarão prontos”, pontuou Rodrigo.

Guilherme Jubanski e Luan Coelho Mathoso realizaram apenas parte do sonho: estão jogando em um time de destaque estadual e nacional e hoje são referência para outros jovens. Porém eles pretendem dar passos maiores, como chegar a uma convocação pela seleção brasileira de futsal.

Para conhecer mais sobre as histórias dos dois atletas araucarienses, acesse os seus perfis no Instagram: @gui_jubanski07 e @luan_mathoso ou no Instagram do time @marrecofutsaloficial.

Edição n.º 1429.