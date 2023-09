Trinta e quatro anos depois da sua morte, Raul Seixas soma fã-clubes por todo o Brasil. Em Araucária não é diferente, já que Suellem Moura, Rodrigo Martins e Márcio Almeida representam a cidade no Fã Clube Geracão Alternativa Rock Clube (GARC), de Curitiba. No dia 21 de agosto, os araucarienses participaram com o grupo da Passeata Raulseixista, que há 34 anos vem sendo realizada em São Paulo, para relembrar a data da morte do cantor e compositor. Raul morreu aos 44 anos em 21 de agosto de 1989.

Reunindo pessoas de todos os estados do Brasil, este ano o evento foi gravado e haverá a produção de um documentário especial sobre Raul Seixas, que será transmitido pela Globo Play. “Dessa vez conseguimos estar lá e registrar as bandeiras do nosso fã clube e da nossa cidade. Sem dúvida foi um acontecimento importante para a cena cultural local e brasileira”, disse Suellem.

Araucarienses que integram fã clube de Raul Seixas participam da passeata Raulseixista em São Paulo 1

Sobre o fã clube

O fã clube Geracão Alternativa Rock Clube é filiado ao Raul Rock Clube de São Paulo (Sylvio Passos) e surgiu em março de 1990, logo após a morte de Raul Seixas, no bairro do Boqueirão, em Curitiba. Na ocasião, quatro amigos ainda meninos, Fabiano (Batata), Damiens, Lourens e Jaime garimparam atrás de documentos, livros, discos, fitas cassetes e após uma longa pesquisa e estudo do material resolveram criar o fã clube.

“O fã clube simbolizou uma nova era, novas pessoas, uma nova geração sendo alternativa, com uma ideologia de liberdade de ir e vir e também de expressão levando para todo lugar a obra de Raul Seixas. hoje o GArc organiza excursões e eventos para reunir os fãs em comum, tendo como linha de frente o presidente Fabiano (Batata), Marcelo do San (Marceleza), Brevinski e Ana Paula Oliveira”, comenta Suellem.

O fã clube está presente em Londrina, Ponta Grossa, Castro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Após um período de pausa devido à pandemia, voltou a sua reintegração, instituindo novos eventos e integrantes, como Campo Largo e agora Araucária.

Edição n.º 1378