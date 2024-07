Araucarienses que usam drogas encontram apoio em Centro Especializado

De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas de 2023, lançado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), os dados de 2021 fornecem uma estimativa global de 13,2 milhões de pessoas que injetaram drogas, 18% superior ao ano anterior.

Globalmente, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas em 2021, um aumento de 23% em relação há década anterior, enquanto isso, o número de pessoas que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas subiu para 39,5 milhões, um aumento de 45% em 10 anos.

O consumo de substâncias psicoativas compreende desde o uso recreativo até o uso prejudicial de substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso central, especificamente o álcool, os alucinógenos, os estimulantes, os inalantes, a maconha, os opióides, os sedativos, os hipnóticos e os ansiolíticos. O uso contínuo dessas substâncias pode ocasionar algum nível de sofrimento ou de consequências nocivas ao indivíduo, como prejuízos funcionais, laborais, de relacionamentos interpessoais e de saúde física e mental.

O município de Araucária conta com um equipamento de saúde especializado no atendimento de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). Inaugurado em 2007, o CAPS AD é um serviço que atende adultos em intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.

A equipe do CAPS AD é atualmente composta por coordenação, médicos clínicos, médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de serviços gerais, copeira, motoristas e estagiários.

O serviço recebe usuários com encaminhamentos dirigidos de toda a rede municipal de saúde e intersetorial. Também recebe usuários por livre demanda, uma vez que se estruturou na intenção de facilitar o acesso ao cuidado. Dentro dessa perspectiva, o acolhimento por procura direta do usuário no CAPS AD tem se mostrado bastante efetivo na construção de vínculo do usuário com o serviço, sendo entendido como função permanente. O acolhimento “porta aberta” também possibilita ao usuário o acesso ao serviço em todos os momentos em que o mesmo identifica uma demanda pessoal de tratamento e o atendimento a situações de crise.

As atividades ofertadas são: acolhimento, psicoterapia individual, grupo psicoterapêutico, oficinas terapêuticas, grupos para familiares, atendimento social, atendimento psiquiátrico, atendimento clínico, grupos de referência ou metas, visitas domiciliares, apoio matricial, reuniões de equipe, oficinas de saúde, oficinas na comunidade, consultorias e atividades intersetoriais e prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas.

As ações de apoio matricial propõem a troca de saberes entre a equipe de referência especializada e a equipe de referência no território, contemplando a corresponsabilização entre estas pelo cuidado, além de estabelecer parcerias intersetoriais com outras Secretarias do Município (Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Educação, Trabalho e Emprego) visando o trabalho de reinserção psicossocial, o CAPS AD atua em estreita parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Edição n.º 1423