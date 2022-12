Araucarienses são destaque na 4ª etapa do desafio Pedal de Ferro

Determinação, coragem e resiliência são fatores decisivos para o sucesso. Somado a isso, é preciso ter foco para superar os obstáculos, independentemente das circunstâncias. E assim foi a 4ª e última etapa do Pedal de Ferro, realizada em São José dos Pinhais no sábado (10/12). Atletas araucarienses participaram do desafio, que contou com um percurso de 250km e 5.600m de altimetria. Eles pedalaram por paisagens lindas como a Serra do Guaricana, Castelhanos, indo até Tijucas e a Torre do Palermo. Com muitas subidas e descidas perigosas, o sol, que não deu trégua, judiou dos atletas, porém todos conseguiram concluir a prova alguns minutos antes das 19h que era o tempo limite.







A dupla Ana Paula e Kaká se saiu muito bem, pedalou por 250 km, com 5.600 altimetria. A largada aconteceu a 1 hora da madrugada de sábado, somando mais de 12 horas de pedal. “Fechamos 1000km nas 4 etapas do ano, liderando o ranking na categoria Higlander – Dupla Full. O Pedal de Ferro é e sempre será um desafio de superação, sempre será você contra você mesmo. Felizmente conseguimos pedalar de forma forte e consistente, vencemos e estamos super felizes”, disse Ana.

Além da dupla, outros 23 atletas da Equipe Archelau participaram da prova. Acompanhe os resultados.