Araucarienses se mobilizam para ajudar Rio Bonito do Iguaçu atingido por tornado

Na sexta-feira (7), um tornado atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. A catástrofe deixou centenas de pessoas feridas, desabrigadas e resultou em seis mortes. Conforme dados da Defesa Civil, cerca de 1.000 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas.

Diante disso, o Paraná todo está mobilizado para auxiliar as vítimas da tragédia, e a prioridade neste primeiro momento é a doação de alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene e limpeza e roupas íntimas novas.

Araucária não ficou de fora dessa corrente de apoio e estabeleceu pontos de coleta no município para receber as doações.

Com grande parte das residências e edificações danificadas, há uma necessidade maior por materiais de construção, especialmente para reconstruir os telhados. A prioridade são telhas, calhas, rufos e forro de PVC. Outros materiais como pregos, parafusos, postes e betoneiras também são necessários.

Além de donativos, o município também solicita apoio de mão de obra voluntária para auxiliar na reconstrução. Há necessidade de profissionais como pedreiros, encanadores, eletricistas e carpinteiros.

A Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu disponibilizou um canal oficial para doações em dinheiro. As contribuições podem ser feitas pela chave PIX oficial da prefeitura, acessível através da chave pix CNPJ: 95.587.770/0001-99.

ONDE DOAR EM ARAUCÁRIA

  • Paço Municipal: Rua Pedro Druszcz, 111 – Centro (segunda a sexta, das 8h30 às 16h30 horas).
  • Sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública: Rua Ângelo Perini, 20 – Estação (segunda a sexta, das 8 às 17h).
  • Todas as unidades de saúde, incluindo os postos de saúde, centros de especialidades, UPA, Pronto Atendimento Infantil e Hospital Municipal.
  • Centro de Convivência do Idoso: Rua Nossa Senhora dos Remédios, 1.073 – Fazenda Velha.
  • Casa das Palavras Brincantes, no Parque Cachoeira.
  • Praça do Centro de Artes e Esporte Unificado (CEU): Rua Beija-Flor, 1.531 – Capela Velha.
  • Posto do Corpo de Bombeiros: Rua Santa Catarina, 600 – Cachoeira (segunda a sexta, das 8 às 17h).
  • Posto do Corpo de Bombeiros: Travessa José Stanczyk, 126 – Thomaz Coelho (segunda a sexta, das 8 às 17h).

Além dos pontos de coleta oficiais da Prefeitura, empresas e projetos independentes como o Projeto Amparo, estão arrecadando e enviando caminhões com doações por conta própria.

Edição n.º 1491.