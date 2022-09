Araucarienses se saíram bem na Copa Paraná de Judô 2022

A equipe de judô da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer teve uma ótima participação na Copa Paraná de Judô 2022, realizada na sexta e sábado (23 e 24/09), no Ginásio Professor Almir Nelson de Almeida (Ginásio do Tarumã), em Curitiba. A competição foi de altíssimo nível e reuniu mais de seis estados participantes.



Os judocas protagonizaram excelentes lutas, com várias decisões e conquistaram quatro medalhas, sendo uma de ouro com Alex de Lara de Paula (categoria 28kg Sub13); uma de prata com Gabriela Alves Vieira (38kg Sub 9); e duas de bronze, com Maria Eduarda dos Santos (70kg Sub 18) e Alexsandro Rodrigues (100kg Veteranos).



Douglas Figueiredo da Silva ficou em 5º lugar na categoria 60kg Sub 18, Milena Alves Vieira foi a 5ª colocada na categoria 63kg Sub 15 e Daniel Salvani da Silva ficou em 5º na categoria 28kg Sub 11. Davi Silvani da Silva conquistou o 7º lugar na categoria 38kg Sub 13. A delegação araucariense fechou a competição em 28º lugar, entre 89 equipes participantes.