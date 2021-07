Araucarienses têm dificuldades de encontrar a vacina da gripe em algumas UBSs

Doses estão em falta no Município e a chegada de uma nova remessa não tem data definida. Foto: Américo Antonio/SESA

Com a notícia de que a vacina contra o vírus influenza (gripe) estava liberada para a população em geral em todos os municípios do estado, muitos moradores de Araucária foram às Unidades Básicas de Saúde – UBSs à procura do imunizante. No entanto, houve uma enxurrada de reclamações de pessoas que disseram que não encontraram a vacina, isso após terem ido em duas ou três UBSs. “Primeiro a Saúde divulga que o Município não cumpriu a meta do Ministério da Saúde porque o povo não quis se vacinar, mas quando o povo procurou a vacina, não tinha mais, isso não tem lógica”, reclamou uma usuária.

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que, de fato, houve um atraso por parte da Secretaria de Estado da Saúde no repasse de novas doses da vacina da gripe para Araucária. Isso fez com que quatro postinhos ficassem sem o imunizante, porém outras unidades estão vacinando e a orientação é que a população ligue antes, para confirmar se há doses disponíveis. De acordo com a SMSA, uma nova remessa está prestes a chegar, mas ainda não há uma previsão oficial. A secretaria lembrou ainda que o fornecimento está escasso, justamente porque a vacinação foi aberta para o público em geral.

Importante ressaltar que a campanha da vacinação contra a gripe segue até a próxima segunda-feira, 19 de julho.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021