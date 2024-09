Araucarienses trouxeram muitas medalhas do Circuito Sesc de Xadrez

O Circuito Sesc de Xadrez – maior circuito da modalidade no Estado – compreende 27 etapas durante o ano, abrangendo todas as regiões do Paraná. A previsão é de que a competição reúna um total de aproximadamente 5.500 participantes. Os enxadristas de Araucária participaram da etapa de Paranaguá, realizada no sábado (14/09), e conquistaram muitas medalhas. Foram sete no total, sendo três de ouro, uma de prata, e três de bronze.

No masculino, Bernardo Lelinski foi campeão no Sub 10, Arthur Lelinski campeão no Sub 12, João Vitor Soares Severino campeão no Sub 16, Guilherme Filipack Retamero vice-campeão no Sub 16 e Luiz Otavio Vieira Rosa ficou em3º lugar no Sub 18. No feminino, Nicole Mayumi Ito conquistou o 3º lugar no Sub 16 e Leticia de Paula Guimarães 3º lugar no Sub 14.

Organizado pelo Sesc Paraná, o Circuito de Xadrez tem a coordenação técnica e de arbitragem da Federação de Xadrez do Paraná.

Edição n.º 1433.