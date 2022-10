Araucarienses vão as urnas no domingo para escolher entre Lula e Bolsonaro

Os quase 105 mil eleitores araucarienses aptos a votar nestas eleições tem um compromisso com a democracia no próximo domingo, 30 de outubro: escolher entre Lula ou Bolsonaro neste que está sendo chamado de o mais tenso segundo turno eleitoral desde 1.988.



A votação em Araucária começa às 8h, com as urnas sendo fechadas às 17h. A expectativa da Justiça Eleitoral é de que até às 19h já seja possível conhecer quem governará a República Federativa do Brasil de 2023 a 2026. Todas as urnas eletrônicas já estão com as mídias geradas e os equipamentos estão lacrados, sendo que o envio aos colégios eleitorais acontece a partir de sexta-feira (28). O transporte é de responsabilidade dos Correios.



Em Araucária os eleitores estão espalhados em 316 seções, várias delas na área rural da cidade. Neste segundo turno os locais de votação são os mesmos do primeiro. Ou seja, aquelas 11 mil pessoas que tiveram seu colégio eleitoral alterado permanecem votando no mesmo local do pleito de 2 de outubro.

A expectativa é que a votação neste segundo turno seja extremamente rápida, já que o eleitor fará apenas um voto. No primeiro turno eram cinco os cargos em disputa. Ainda conforme a legislação eleitoral, mesmo aquelas pessoas que – por ventura – não foram em 2 outubro estão liberadas para participar do processo de escolha desse domingo (30). Da mesma forma, quem não for votar terá que justificar a falta, já que no Brasil o sufrágio é obrigatório.



Por aqui, Bolsonaro venceu no 1º turno



Totalizada a apuração em Araucária no último dia 2 de outubro, o candidato Jair Bolsonaro (PL) acabou obtendo aqui mais votos do que Lula (PT). A diferença entre ambos, no entanto, foi bem inferior ao que se viu no Estado do Paraná.



Bolsonaro obteve 37.999 votos, o que corresponde a 46,43% do eleitorado. Já Lula alcançou 35.403, o que equivale a 43,26% dos votos válidos. A diferença de apenas 2.596 faz com que a disputa local no segundo turno seja incerta.

Foto – Marco Charneski

Texto: Waldiclei Barboza