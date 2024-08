Araucarienses vão comemorar um ano de participação no Fã Clube do Raul Seixas de Curitiba

O fã clube Geração Alternativa Rock Clube, de Curitiba, tem entre seus integrantes uma galerinha de Araucária. Os criadores do grupo local, Suellem Moura, Rodrigo Martins e Márcio Almeida, e demais membros, vão comemorar um ano de participação no Geração Alternativa, em grande estilo. A comemoração será durante uma super festa que acontecerá no próximo sábado, 17 de agosto, a partir das 20h, no Will Brewery Co -Cervejas Artesanais, que fica na Rua José Peixoto de Lacerda Werneck, n.º 80, na passarela da Vila Hauer, em Curitiba.

O ingresso custa apenas R$ 15,00 e dá direito a um copo de chopp na faixa. A Paranoia Banda Raul Seixas Tributo também estará no palco do Will Brewery para tornar a festa dos fãs do Raulzito ainda mais divertida e inesquecível.

Ainda em agosto, o dia 21 é lembrado como um marco triste pelos fãs do Raul, já que esta é a data de falecimento de um dos maiores ídolos do rock brasileiro. Logo após a morte do cantor, em 1990, foi criado o fã clube Raul Rock Clube de São Paulo (Sylvio Passos), que inspirou o surgimento de vários outros fãs clubes pelo Brasil, inclusive o filiado de Curitiba, criado em março de 1990, no bairro Boqueirão, em Curitiba.

O fã clube simbolizou uma nova era, com novas pessoas, uma nova geração, sendo alternativa, carregando uma ideologia de liberdade de ir e vir e, principalmente, levando a obra e filosofia de Raul Seixas por onde passarem. Um exemplo disso é que membros do fã clube vão se encontrar na quarta-feira, 21 de agosto, nas escadarias da Praça Santos Andrade, a partir das 16h, para prestar uma homenagem ao roqueiro, falecido neste dia, no ano de 1989.

