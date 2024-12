Araucasa Imóveis inaugura nova loja no Centro de Araucária e celebra 10 anos de excelência no mercado imobiliário

A Araucasa Imóveis está em festa! Neste décimo ano de história, marcado por uma trajetória dedicada a transformar sonhos em realidade, a empresa celebra também a inauguração de sua nova loja, estrategicamente localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 693, no Centro de Araucária.

Com um espaço de 300 metros quadrados, a nova loja foi cuidadosamente projetada para oferecer total conforto aos clientes e colaboradores. Um ambiente acolhedor e funcional, pensado para criar experiências agradáveis e fortalecer ainda mais os laços com seus parceiros e clientes.

O novo espaço reflete o crescimento da empresa, que se consolidou como referência no mercado imobiliário da região. Ao longo de uma década, a Araucasa tem se destacado pela excelência no atendimento e pela busca constante de soluções completas e personalizadas para seus clientes.

Compromisso com clientes e parceiros

A Araucasa se orgulha de sua sólida parceria com construtoras, incorporadoras e outras empresas do setor. O objetivo é sempre encontrar as melhores oportunidades de negócio, com negociações transparentes e um acompanhamento completo que vai do início da compra até a entrega das chaves.

Serviços completos e especializados

Como Correspondente Imobiliário da Caixa Econômica Federal, a Araucasa oferece uma ampla gama de soluções, incluindo financiamento imobiliário, abertura de contas, cartões de crédito, empréstimos e consórcios. O atendimento abrange tanto clientes da região quanto de outras localidades, sempre com agilidade e segurança.

Além disso, o setor de locação da Araucasa proporciona um serviço diferenciado, com atendimento personalizado para locatários e proprietários, garantindo rapidez e total tranquilidade nas transações.

Assessoria especializada para investimentos em leilões

Um dos grandes diferenciais da Araucasa é o serviço de assessoria para investimento em leilões de imóveis. Contando com um profissional especializado nesta área, a empresa oferece as melhores opções disponíveis no mercado, além de um acompanhamento completo em todas as etapas do processo. Segurança, agilidade e expertise são garantidas para os clientes que desejam aproveitar as oportunidades desse segmento.

Araucasa Imóveis – 10 anos realizando sonhos, construindo histórias

A frase que acompanhou toda a trajetória da empresa foi “ Voce sonha, a Araucasa realiza”, e nesse novo capítulo a empresa reafirma sua missão de transformar a conquista do imóvel ideal em uma experiência inesquecível. Venha conhecer a nova loja e descubra como a empresa pode te ajudar a realizar seus objetivos, seja comprando, vendendo, alugando ou investindo.

Marcos Leandro da Costa e Érica Silvana Cardoso Costa são empresários de destaque no mercado imobiliário de Araucária, Paraná. Marcos, natural do interior do estado, construiu uma trajetória marcada pela superação, liderando uma construtora e atuando como um dos principais parceiros da Araucasa Imóveis. Érica, à frente da Araucasa desde 2014, é reconhecida por sua visão empreendedora e pela abordagem inovadora e humanizada nos serviços imobiliários. Casados desde 2000, vivem e trabalham na cidade, contribuindo para o mercado imobiliário local.

Serviço

A nova sede da Araucasa está localizada na Av. Dr. Victor do Amaral, 693 – Centro, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 e sábado das 09:00 às 15:00. Os clientes podem entrar em contato pelos números (41) 3031-3034 ou (41)99932-0201.

