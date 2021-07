Arauqueras dominaram torneio de arco e flecha realizado em Campo Largo

O arqueiro Eutímio Deusdiante fez a maior a maior pontuação da prova . Foto: divulgação

O Grupo Arauqüeras participou no domingo, 11 de julho, do Torneio Animal Round – distâncias marcadas, em Campo Largo, prova que foi validada pelo Circuito Brasileiro da Field Brasil e contou com 37 arqueiros vindos do Paraná e também de São Paulo. Neste modelo de competição, os arqueiros atiram em alvos que são faces de animais coladas em anteparos. Existem duas áreas de pontuação e o arqueiro tem até três chances de acertar o alvo. A trilha de mais ou menos 1 Km contava com 14 alvos de 4 grupos diferentes e foi percorrida duas vezes, sendo que em cada estação de tiro a pontuação máxima era de 20 pontos. Todos consideraram a mais difícil prova do ano, pois foram 5 horas de tiros e caminhada.

Os Arauqüeras dominaram entre os arcos tradicionais, tipos de arco que possuem poucos recursos tecnológicos e que dependem das habilidades de seus arqueiros para um bom desempenho. Destaque para o arqueiro Eutímio Deusdiante, na categoria AMTR (adulto – masculino – tradicional) que fez a maior a maior pontuação da prova, ganhando a medalha de ouro e justificando sua liderança no circuito brasileiro de Bow Hunter. Entre as mulheres dois destaques também dos Arauqüeras, Tina Riter na categoria VFTR (veterana – feminino – tradicional) e Claudete Alberti na categoria VFBHR (veterana – feminino – Bow Hunter) ambas conquistaram medalha de ouro, o que coloca o Grupo Arauqüeras na corrida para a conquista do Troféu de Grupo do Ano da Field Brasil. Do Arauqüeras participaram também os arqueiros Alec Borelli – AMTR – 4º lugar e Marcos Riter – VMTR – 2º lugar e Dilson Correia – AMLB – 2º lugar.

No próximo dia 1º de agosto, o Grupo Arauqüeras vai organizar um torneio de arco e flecha 3D Standard no CT Cordilheira, que será válido pelo circuito Bow Hunter da Field Brasil.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021