Árbitra internacional de karatê é atleta da modalidade em Araucária

Paola Oliveira dos Santos tem 34 anos e pratica karatê desde os 14. Sua paixão pela modalidade a levou a um patamar invejável no setor esportivo, atualmente é a primeira árbitra internacional e primeira mulher a arbitrar competições deste nível representando o estado do Paraná.

Em 2017 ela se tornou a primeira mulher com credenciamento nacional CBK2017, pela Confederação Brasileira de karatê e viu despertar o amor pela arbitragem.

E neste ano de 2023 Paola decidiu fazer seu primeiro credenciamento internacional para a classificação sul-americana CSK. “Para arbitrar o Campeonato Mundial do Desporto Escolar, no Rio de Janeiro, as minhas credenciais foram de total importância, assim como minha experiência nesses seis anos de arbitragem nacional. Sou grata a Deus por tudo e agradeço aos meus senseis Sakita e João Carlin, aos diretores de arbitragem da FPRK, a minha irmã Pamela Santos que caminha junto comigo e me ajuda, e ainda a Federação FPRK que nunca se opôs a minha caminhada na arbitragem. Hoje também estou como vice-diretora de arbitragem na FPRK”, disse a atleta.

Paola iniciou no karatê na cidade de Maringá, com o Sensei Reinaldo Sakita, e de imediato entrou para o rendimento para compor a equipe de competição, disputando nas duas modalidades que o karatê tem: kata e kumite, tanto no individual quanto por equipe. “Em 2012 me mudei para Araucária, já conhecia a equipe da cidade e o Sensei João Carlin, que me aceitou de braços abertos e desde então sempre me ajudou. Hoje faço parte da equipe Araucária Karatê Clube e participo de competições estaduais, sou a atual campeã da categoria 55kg. Sou faixa preta 3º Dan e este ano vou defender meu título pela 8ª vez na modalidade de kumite (luta). Atualmente treino no Dojo Padilha com o Sensei Gabriel Padilha e ministro algumas aulas quando ele precisa de auxílio. Também sou professora de psicomotricidade infantil (karatê baby) no Dojo para bebês de 2 a 5 anos, onde desenvolvemos um trabalho específico para essa faixa etária”, relata.

