Arbitral da Segundona Paranaense está marcado e o Araucária ECR se prepara para a competição

Os preparativos para o Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 2ª Divisão – Temporada 2021 já começaram. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) marcou para o próximo dia 18 de junho, a reunião do Conselho Arbitral da competição, que terá a participação do time Araucária EC Regatas, representando o Município. A equipe havia perdido a chance do acesso à Segundona, mas o destino quis diferente, e com a desistência do Arapongas EC, 2º colocado na 3ª Divisão de 2019, o time da casa garantiu seu lugar na competição. Vaga que por sinal já era sua, por merecimento, já que chegou invicto até as semifinais, perdendo apenas o jogo decisivo, justamente a partida que garantiria o acesso.

Além do Araucária, a Segundona contará com a participação das equipes do AA Iguaçu, Andraus Brasil, Apucarana Sports, CE União, Independente FSJ, Nacional AC, Prudentópolis FC, PSTC e Verê FC. As equipes deverão se inscrever até a próxima sexta-feira, 11 de junho.

Os treinos da equipe araucariense estavam suspensos por conta da pandemia, e deverão ser retomados logo após o arbitral. A formação da equipe ainda não está definida, mas a expectativa é de que a base do time que disputou a competição em 2019, seja mantida.

Adequado à pandemia

O arbitral do dia 18 será no formato virtual, através da plataforma Zoom, cujo convite para participar será enviado ao presidente ou representante do clube, indicado no momento da pré-inscrição. Segundo a FPF, o protocolo de jogos da 2ª Divisão de Profissionais, com base na Covid-19, será publicado 30 dias antes do início do Campeonato, adequado

às demandas e exigências das autoridades sanitárias, considerando o atual momento da pandemia.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021