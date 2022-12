Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022

Assim como na Copa do Mundo 2022 oficial, a Argentina também conquistou o troféu de campeã na Copa do Mundo do Clube de Campo Araucária, campeonato que é realizado todos os anos e movimenta vários times da cidade. Com a participação de 7 equipes, o campeonato encerrou no sábado (17/12), após cerca de quatro meses de muitas disputas acirradas.







O vice-campeão foi o time da Itália, em 3º lugar ficou a equipe da Holanda e em 4º o time da Espanha. O goleiro menos vazado foi o Paulista, da Itália, com apenas 7 gols sofridos e o artilheiro da competição foi o jogador Call, da Holanda, com 11 gols marcados. “Tivemos uma competição saudável, sem nenhum contratempo e todo mundo se esforçou, garantindo ótimos confrontos para os torcedores”, comentou o árbitro Florival João Belo (Flor), que por sinal fez um excelente trabalho na arbitragem e recebeu muitos elogios.