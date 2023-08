Argentina e Holanda farão a decisão da Copa do Mundo do Clube de Campo no domingo (20)

Após meses de muito futebol, confraternização e diversão, chegou a hora de conhecer o campeão da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo. No domingo (20/08), os times da Holanda e da Argentina irão decidir, em jogo único, quem será o dono do troféu de campeão, enquanto os times da Ucrânia e da Itália decidirão o 3º lugar.

A Argentina garantiu a vaga para a grande final após vencer a Itália por 4X2 na segunda rodada da semifinal e a Holanda após ganhar da Ucrânia por 3X0.

O jogo do 3º lugar será às 9h30 e a partida decisiva será às 10h30. Na sequência haverá um almoço de confraternização (por adesão) e a premiação dos vencedores.

