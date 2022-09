Arivaldo Carniça está na Irlanda e estreia no Bellator MMA na 6ª feira (23)

Arivaldo Lima da Silva, ou apenas Arivaldo Carniça, um dos mais promissores atletas do Brasil na divisão dos galos, está bem pertinho de realizar o grande sonho da carreira de todo lutador. Desde segunda-feira (19/09) ele está em Dublin, na Irlanda, se preparando para estrear no Bellator, um dos maiores eventos de MMA do mundo. Isso mesmo! Após batalhar – e muito – o lutador araucariense chegou lá! A luta será na sexta-feira, (23/09), na 3Arena e terá transmissão ao vivo pelo canal da ESPN e no YouTube “BellatorMMA”.

Carniça vai lutar na categoria Peso Galo (até 61kg) e seu oponente será o irlandês Brian Moore. Ele conquistou a vaga no ano passado, após ter sido campeão do GP do Nação Cyborg, um dos maiores eventos do Brasil. Atualmente treina em Curitiba, na filial da ATT Brasil, equipe que irá representar no Bellator. “Há muito tempo venho trabalhando para isso e agora chegou a hora! Estou super ansioso, vamos pra cima”, disse o lutador.