Arlieta Mansur é a primeira araucariense a estrelar em um filme nacional

Quem aí não conhece o famoso youtuber infantil Gato Galactico? Desde crianças, até adolescentes e adultos sabem quem é esse fenômeno nacional. Atualmente, com 17,5 milhões de inscritos no YouTube, Ronaldo Azevedo de Souza, nome verdadeiro do youtuber, também faz outros trabalhos como ator e dublador. E agora ele estará novamente nos cinemas de todo o Brasil. Isso mesmo! Nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, o filme “Gato Galactico e o Feitiço do Tempo”, muito aguardado pela criançada, terá estreia nos principais cinemas do país.

Se a notícia do lançamento já é ótima para o setor cultural, pode ficar ainda melhor: tem araucariense no elenco do filme! Arlieta Mansur interpreta a ‘Dona Ana’, uma senhora de 90 anos que é cega e mora na cidade misteriosa. “Apesar de ser cega, a Dona Ana sabe de tudo o que acontece na vila. Ela fica em sua cadeira de balanço, mas é muito esperta e sabe de muita coisa”, explica a atriz.

Ela comenta sobre a emoção de atuar no filme e sobre como se sente grata por todo o apoio e carinho que recebeu de toda a equipe. “São pessoas maravilhosas e muito profissionais. Fui muito bem recebida, tanto pelo Gato Galactico, quanto por todos do elenco e da equipe técnica. Fiquei maravilhada em ver o quanto todos são preparados e esforçados”, afirma.

Na história do longa-metragem, o personagem Roni, interpretado pelo youtuber, recebe um relógio de seu avô e parte em uma aventura para descobrir mais informações sobre o objeto. Nessa jornada, Roni encontra uma cidade misteriosa chamada Cronópolis que está amaldiçoada, e junto com os novos amigos, irá descobrir uma forma de salvar a cidade do vilão Perpétuo.

O filme foi produzido pela empresa DreamBox, sob a direção de Rodrigo Zan e roteiro de Guilherme Cintra, Rodrigo Moura, Sergio Barbosa e André Brandt. Segundo informações do jornalista Jorge Javorski, além do Ronaldo e da Arlieta, também estão Erick Torres, interpretando o Pepê, Luiza Mezadri como Lisa, Daniel Infantini como Perpétuo e Blota Filho como Pedro Pontual.

Gravado em Santa Catarina, o filme será exibido em vários estados do país. No Paraná, será lançado nos cinemas de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba (cinemas do Shopping Barigui, Mueller, Jockey Plaza Curitiba, Estação e Pátio Batel).

“Além de atriz, também fui telespectadora e posso afirmar que esse filme é mágico, inspirador e cheio de emoções. Definitivamente é uma diversão garantida para todas as idades”, se emociona a atriz.

Quem é Arlieta Mansur Ferreira?

Natural de Araucária, Arlieta é formada em Filosofia, foi professora por 50 anos, e também é formada em Direito. Uma mulher de muitos talentos e com dons naturais, a araucariense ainda é poetisa e escritora, e começou sua carreira na atuação através das poesias.

Com 67 anos, Arlieta já participou de vários projetos como atriz, seja interpretando a Virgem Maria nas apresentações do grupo Lanteri, ou sendo a Vovó Noel em época de Natal na cidade, e até mesmo a Madame Malinowa na peça “O casarão da Rua Malinowa”. Ela também explica que recentemente participou do vídeo clipe da banda Epitáfone, e de um documentário sobre Alzheimer, realizado por alunos da PUCPR.

Além disso, está trabalhando em futuros projetos e se diz muito ansiosa pela reação do público com relação ao filme. Para ficar por dentro de todos os trabalhos da Arlieta Mansur, siga o Instagram da atriz @arlietamansur.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1400