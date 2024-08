Arqueiras de Araucária brilharam no maior campeonato de arco e flecha realizado no Brasil

O Campeonato Mundial de Tiro com Arco de Campo – World Field Archery Championship (WFAC 2024), realizado em Foz do Iguaçu entre os dias 05 a 09 de agosto, contou com a participação de duas arqueiras do Grupo Arauqüeras de Araucária: Claudete Antonia Alberti e Tina Riter. Participaram da competição 298 arqueiros de 24 países diferentes. Eles foram divididos em três campos de tiro, com 28 estações cada, onde os arqueiros dispararam mais de 170 mil flechas e caminharam durante 36 horas durante os cinco dias de competição.

Claudete Antonia Alberti foi campeã mundial na categoria VFBHR, depois de disparar 548 flechas e percorrer 25 Km nos cinco dias de competição. Foi uma marca fantástica, considerando que o clima conspirou para dificultar este percurso.

Tina Riter foi campeã mundial na categoria VFTR e também quebrou um recorde mundial que perdurava desde 2017, na prova de Animal Round. Ela também caminhou cerca de 25 Km e disparou cerca de 548 vezes e de quebra auxiliou na logística do campeonato.

A competição aconteceu no Refúgio Biológico Bela Vista, área de preservação do Lago de Itaipu Binacional e o clima durante estes cinco dias proporcionou um desafio extraordinário para os competidores, alternando entre chuva e sol e a temperatura variando entre 5 e 30ºC.

“Neste ambiente festivo, com possibilidade de interação entre arqueiros e arqueiras de todo mundo, exceto da Ásia, que não enviou nenhum representante, foi possível ampliar a visão deste esporte tão includente que proporcionou numa mesma linha de tiro a presença de arqueiros de 8 a 80 anos”, destacou Marcos Riter, responsável pelo Grupo Arauqüeras.

O próximo desafio dos arqueiros e arqueiras araucarienses será em abril de 2025, na África do Sul, eles vão competir no WBHC.