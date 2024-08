Arqueiras de Araucária tentam medalhas no maior campeonato de arco e flecha do Brasil

Arqueiros do Grupo Arauqüeras estão em Foz do Iguaçu disputando o maior campeonato de arco e flecha do Brasil, oWorld Field Archery Championship, que vai até sábado, 10 de agosto. São 295 atletas competindo e Araucária conta com duas representantes: Claudete Antonia Alberti e Tina Riter.

O campeonato reúne a cada dois anos, em algum lugar do mundo, os arqueiros afiliados à IFAA (International Field Archery Association) que aqui no Brasil é representada pela AFB (Associação Field Brasil). A última edição ocorreu 2022 em Talín, na Estônia, e na oportunidade o Brasil pleiteou a sede da edição de 2024, utilizando Foz do Iguaçu com sua rede hoteleira e atrações turísticas como uma cidade capaz de receber o evento.

A abertura oficial do torneio aconteceu no domingo (04), com uma cerimônia que contou com o desfile das nações. A prova propriamente dita acontece nas dependências do Refúgio Ecológico de Itaipu, nos limites dos experimentos onde foram montados três campos, com 28 estações de tiro cada um. Até sexta-feira (09), os arqueiros percorrerão os circuitos e ao final de cinco dias a totalização dos pontos apontará os vencedores.

“O que se espera com este tipo de evento é proporcionar algum tipo de integração entre pessoas e famílias, além é claro de desenvolver o espírito esportivo associado ao tiro com arco. A Field Brasil, assim como a IFFA, trabalha para desenvolver o que chamamos de Família de Arqueiros, uma vez que abre a possibilidade de termos em uma mesma competição participantes de 08 a 80 anos”, diz Marcos Riter, presidente da Field Brasil e do grupo Arauqueras.

Segundo ele, o Grupo Arauqüeras preparou um campo de treino especialmente para esta competição, com posições de tiro apropriadas e levando em consideração os desafios da prova. “Com isto, espera-se uma boa participação de Araucária, neste que é o mais importante evento da IFAA e o maior campeonato de arco e flecha ocorrido no Brasil. Serão 25 países representados com arqueiros divididos em 87 categorias”, observou.

Conheça as arqueiras

Claudete Antonia Alberti atira desde 2014 e é a atual campeã brasileira do Circuito Field Brasil na categoria VFBHR – Veterano Feminino Bow Hunter Recurvo, sendo agraciada com o Troféu de Arqueira do Ano de 2023.

Tina Riter atira desde 2016, é tricampeã brasileira do Circuito Field Brasil e atual campeã mundial na modalidade Bow Hunter em campeonato mundial ocorrido na Finlândia em 2023.