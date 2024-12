Arqueiros de Araucária sobem no pódio no Brasileiro de Tiro com Arco

O Grupo Arauqüeras trouxe medalhas e troféus do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco da Associação Field Brasil, realizado entre os dias 13 e 15 de dezembro, em Águas de São Pedro, em São Paulo, um município minúsculo com pouco mais de 2.000 habitantes, que recebe milhares de turistas todos os anos. O BFAC acontece a cada dois anos, e encerra a temporada de competições.

Em três dias, foram disputadas 3 provas, no primeiro dia teve a Field Round, que consiste em alvos concêntricos de 65 a 20cm de diâmetro, com distâncias entre 6 e 80 metros, distribuídos em um circuito com 14 alvos, onde os arqueiros precisavam completar duas voltas atirando 4 flechas em cada alvo. No segundo dia a prova foi Hunter Round, que tem a mesma formação do Field, mas com alvos de cores invertidas, onde o centro do alvo é branco. No terceiro dia foi disputada a prova Animal Round, com silhuetas de animais como alvos. Na ocasião, foram disparadas mais de 15.000 flechas pelos competidores.

Os Arauqüeras não fizeram feio e faturaram dois títulos de campeão e campeã brasileiros na categoria VMTR e VFTR, na qual o grupo se destaca desde sua criação em 2014. O TR, arco tradicional, não possui recursos tecnológicos e o tiro é dado de maneira instintiva. Choveu durante a prova, mas o mais inquietante foi o calor de quase 40 graus, suportado durante 5 horas de exposição, porém o sacrifício valeu a pena.

O próximo desafio será auxiliar na organização do BBHC – Brasileiro de Bow Hunter, que acontecerá em junho de 2025. Araucária será candidata a receber este evento.

Edição n.º 1446.