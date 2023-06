A Field Brasil, entidade que coordena as atividades do tiro com arco amador no Brasil, vai realizar em São Paulo o Campeonato Brasileiro de Bow Hunter, BBHC 2023 (Brasilian Bow Hunter Championship). A competição será nos dias 9, 10 e 11 de junho e contará com a participação de arqueiros de todo o Brasil. A equipe de Araucária vai participar com 8 atletas, todos com treinamento intensivo no circuito de treino permanente do CT Cordilheira.

Esta competição tem duração de 3 dias de tiros em um percurso com 3 quilômetros de extensão onde estarão dispostos 28 alvos, que simulam animais 3D, em distâncias que podem variar de 9 a 54 metros. Serão 3 provas distintas, no primeiro dia pode-se atirar até 3 flechas, sendo que cada uma tem uma pontuação; no segundo dia é necessário atirar 2 flechas e no terceiro dia o arqueiro tem apenas uma flecha para acertar o alvo.

O percurso, desenhado e organizado pelos diretores Alexandre Borrego e Telmo Fonseca (Grupo Arqueiros do Vale), proporciona um grande desafio aos participantes, pois estará instalado no Orquidário Oriental em Mogi das Cruzes e conta com aclives e declives que impõem muitas variações de tiro, o que sem dúvida deixa a competição muito mais emocionante.

Arqueiros que participarão do BBHC 2023

Arqueiros do Grupo Arauqüeras irão participar do BBHC 2023 1

