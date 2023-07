Arraiá do CMEI Estação será neste sábado (8) com muitas atrações

Uma das festas mais esperadas nesta época do ano, a do CMEI Estação, será realizada no próximo sábado (08/07), com início às 13h30, aberto para participação de toda comunidade araucariense. Este ano o arraiá está cheio de atrações, entre apresentações artísticas das crianças, danças típicas, brincadeiras e muitas comidas caipiras. Também haverá um prêmio surpresa para o traje mais caipira. Toda essa festança contará ainda com a animação do Marquinhos Prado (Maradona).

Às 16h será o momento mais aguardado do evento. O CMEI vai receber a visita do robô gigante de LED, que promete levar não apenas crianças, mas os grandinhos também, à loucura. Isso porque o robô possui o corpo coberto por luzes coloridas e tem um carisma único que encanta todos os presentes.

A direção do CMEI e a APPF convidam todos para essa grande festa, que acontece na rua Lirio Bonetto, 459, no bairro Estação, em frente à sede da Guarda Municipal.

