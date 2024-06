Arraiá do Colégio Marilze neste sábado (22) será imperdível!

Todos os anos, as festas juninas nas escolas são muito esperadas, não apenas pela oportunidade de valorização das tradições culturais brasileiras, mas porque promovem a integração entre a comunidade escolar e estimulam a participação dos alunos. As escolas preparam uma festividade repleta de tradição, alegria e cultura popular, proporcionando uma experiência única de aprendizado e diversão.

No Colégio Estadual Marilze da Luz Brand, no bairro Iguaçu, a festa junina sempre acontece dentro de um contexto de muita criatividade e diversão. Neste ano, o festerê vai acontecer no próximo sábado, 22 de junho, a partir das 13h, e será aberto a toda comunidade.

Haverá apresentações da quadrilha e demais danças típicas, envolvendo alunos de todas as turmas, e muitas barracas de brincadeiras e jogos, como pescaria, argola, frango na panela e sacola surpresa. Além disso, o público poderá se deliciar com uma variedade de comidas típicas. “Teremos pastel, maçã do amor, bolos, pipoca, pinhão, refrigerantes e quentão. Todo mundo está convidado a vir festejar conosco”, convida a direção.

O Colégio Marilze da Luz Brand está localizado na Rua Barigui, 120, bairro Iguaçu.