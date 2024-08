Arraiá julino da ONG Propósito Seja Luz foi um sucesso

A ONG Propósito Seja Luz ainda está comemorando o sucesso do arraiá julino que foi realizado no domingo (28/07) na comunidade Lagoa Azul, no bairro Capela Velha.

A festa contou com inúmeras atrações, como brincadeiras, distribuição de brindes, comidas típicas, entre outras, e cumpriu o propósito de levar alegria e entretenimento para centenas de crianças. “As crianças brincaram muito e aproveitaram cada segundo da festa. Teve pescaria, jogo de argolas, cama elástica, camarim de pintura, boca do palhaço e ainda ganharam vários brindes. Elas ainda se deliciaram com comidas típicas, bolos e diversos tipos de doces juninos. Foi um dia maravilhoso, que certamente ficará na lembrança de cada uma delas”, afirmou uma das organizadoras do evento. Ela também agradeceu a todas as pessoas que compareceram e aquelas que, de uma forma ou de outra, ajudaram a tornar a festa possível. Edição n.º 1426.