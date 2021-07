Arrombam casa e fogem usando uma “perua”

Por volta das 21h30 de sábado, 3 de julho, uma vítima de assalto acionou a Polícia Militar na rua Francisco Gondek, no bairro Estação. Ela alegava que sua residência havia sido violada e vários objetos tinham sido roubados. Relatou ainda, que saiu de casa por volta das 19h30 e ao retornar, por volta das 21h30, verificou que sua casa estava com a porta da entrada arrombada. Ao entrar, deu pela falta de vários objetos.

Ainda de acordo com a vítima, os ladrões também teriam arrombado uma casa que fica nos fundos, no mesmo terreno. Vizinhos relataram à equipe policial que viram um veículo azul escuro, semelhante a uma “perua”, exatamente no horário em que a dona da casa disse ter saído. Diante das informações, a PM fez patrulhamento pela região, mas não localizou os ladrões.

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021