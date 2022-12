Artesão araucariense na 33ª Feira Nacional de Artesanato em Minas Gerais

Pedro, artesão araucariense há 24 anos, foi selecionado pelo Programa do Artesanato Brasileiro, para participar da 33ª Feira Nacional de Artesanato que acontece esta semana em Minas Gerais. O evento reúne artesãos de vários estados do país e também de outros países, “O PAB é bem criterioso nas seleções. O nosso artesão passou em todos os quesitos e foi selecionado principalmente porque trabalha com matéria-prima natural, ou seja, vidro e madeira, por exemplo. Além disso, ele expressa em suas peças a cultura da região, fator também importante para a classificação”, comentou Maria de Lourdes Cardozo de Lima, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT).

Dentre as peças que ele produz, estão pinturas em telha, cerâmica, madeira, ímãs, chaveiros e também peças em papietagem (colagem na madeira), Suas peças podem ser encontradas na Casa do Artesanato, localizada no parque Cachoeira, ou diretamente com ele. “Excelentes artesãos de todo o país enviaram os trabalhos para seleção. Então, estar entre os aprovados é uma satisfação muito grande. É como uma confirmação da qualidade do meu trabalho e também uma oportunidade e tanto de aprendizado”, celebrou.

Pedro complementou dizendo que as feiras sempre oferecem duas coisas muito importantes: a visibilidade e o contato com o público, que, em muitos casos, não conheceria aquele trabalho se não estivesse ali exposto fisicamente. “O fato de ser um evento nacional aumenta ainda mais esse efeito, o que por si só já é ótimo! Minha expectativa nesta feira vai além da comercialização. Num evento como este, tenho a oportunidade de aumentar minha rede de contatos e fazer o meu trabalho ir mais longe”, finalizou.

A feira acontece no Expominas e conta com cerca de 700 stands para exposição, O evento espera receber milhares de pessoas até o próximo domingo (11), último dia de feira.