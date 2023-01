Artista araucariense vai expor no Carrousel du Louvre, em Paris

Carrousel du Louvre – um centro comercial que abriga renomadas boutiques de luxo, galerias de arte, além de restaurantes e um salão internacional de arte contemporânea – que fica entre o Museu do Louvre e a Place du Carrousel, em Paris, irá receber em outubro, uma exposição temporária de vários artistas brasileiros, que fazem parte de um coletivo de arte. Entre as obras estará o desenho da araucariense Giovanna Flores, 15 anos.







A jovem fez alguns trabalhos sob encomenda e decidiu buscar uma orientação profissional. Foi quando, através da indicação da Kris Brasil Models, conheceu uma curadoria do Rio de Janeiro e passou por uma entrevista e um processo de seleção. “Fui aprovada para representar não só o município de Araucária, mas o estado do Paraná e o Brasil, na mostra coletiva que acontecerá no Le Carrousel du Louvre. Farei dois desenhos para esta mostra, talvez do Pelé e da Marylin Monroe, mas ainda estou decidindo. Nunca participei de uma exposição e começar já pelo Louvre é uma grande emoção, estou super ansiosa”, conta Giovanna.

A descoberta do talento

A relação de amor entre Giovanna Flores e o desenho começou quando ela tinha apenas 6 anos. Os pais da garota foram chamados para uma conversa na escola onde ela estudava e quando chegaram lá, a professora mostrou os desenhos da menina e os desenhos dos seus coleguinhas e disse aos pais que a aluna tinha uma percepção de detalhes muito grande, que não era comum em crianças daquela idade. “Ela pediu que meus pais prestassem atenção e incentivassem o meu talento. De lá para cá, eles começaram a comprar vários tipos de materiais para que, brincando e testando, eu pudesse ver de qual gostava mais. Eu assistia muitos vídeos no Youtube e com o tempo comecei a ficar cada vez melhor em copiar as imagens da TV a mão livre”, conta Giovanna.

Autodidata, a jovem nunca fez curso próprio de desenho, mas em 2020, seus pais a colocaram em um curso de tatuagem, onde aprendeu bastante. “Finalizei o curso e até tatuei quatro pessoas. Mas depois, acabei descobrindo que o que me deixa feliz mesmo é mexer com os lápis de cor, canetas, tintas, telas e pincéis, por isso começamos a buscar materiais melhores que os da linha escolar. Então comecei a me dedicar na técnica de realismo, que é a que sigo até hoje”, comenta.

Ações para bancar a viagem

Para conseguir arcar com os custos da viagem a Paris, Giovanna está realizando alguns sorteios no seu perfil no Instagram, o primeiro já encerrou e teve como prêmio um desenho realista. Em breve ela irá lançar outro sorteio, e para ficar por dentro, é só seguir a desenhista no seu Instagram: @giovanna_floresz.