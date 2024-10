Artista Divah Ganka é uma das finalistas ao Prêmio 5elementos do Hip Hop 2024

A artista araucariense Divah Ganjah está concorrendo ao “Prêmio 5elementos do Hip Hop 2024”, em três categorias: melhor artista/grupo feminino, melhor single com “Nascentes” e melhor clipe pelo projeto que ela participa “Mulheres que rimam”. O prêmio foi criado em 2019, com o intuito de dar visibilidade aos diversos artistas da cultura Hip Hop.

Em cinco edições já foram mais de 400 artistas envolvidos, entre finalistas e apresentações artísticas. Inspirado no saudoso prêmio “Hutuz”, a meta é fazer com que todos envolvidos tenham a oportunidade de conhecer os demais artistas e possam movimentar as redes sociais, gerando oportunidades para que os trabalhos obtenham um alcance maior. A parceira de Divah, a EvyO, também está concorrendo nesta sexta edição, com seu álbum “Precipício”.

“O prêmio foi divulgado pela internet e a geral me indicou, agora estou entre os finalistas. Conto com seu voto!”, convida Divah. O público poderá votar online nos trabalhos selecionados ao prêmio através do link https://forms.gle/XH3YRqg3qypzq7VVA. A votação termina dia 31 de outubro e é possível votar quantas vezes quiser, lembrando que é necessário o voto em todas as categorias.

A sexta edição do “Prêmio 5lemento Hip Hop” chega com mais de 100 artistas disputando seu voto. Esse ano foram mais de 170 artistas inscritos. O grupo de curadores analisou e decidiu quais seriam os finalistas em cada categoria. “Foi uma escolha muito difícil, mas temos certeza que será uma bela disputa e a cerimônia em novembro será sensacional”, afirmam os organizadores.

Edição n.º 1434.