Entre os dias 23 de fevereiro e 26 de março, a Casa da Cultura Escritora Jacqueline Machado Carteri recebe a exposição “Nahuales, Moda Contemporânea e Artefatos Indígenas”, do artista mexicano Biophillick.

A mostra reúne moda conceitual contemporânea, práticas de upcycling e técnicas artesanais de costura inspiradas em saberes ancestrais dos povos originários do México. Figurinos, máscaras e objetos dialogam com a relação entre natureza e espiritualidade, propondo ao público uma experiência estética e reflexiva.

Na cultura mexicana, os nahuales são seres associados à transformação. Segundo a tradição, são figuras ligadas à cura e à sabedoria ancestral, capazes de se conectar com as forças da natureza e com o espírito dos animais. Esse conceito orienta a proposta artística apresentada na exposição.

A ideia de transformação é o eixo central da mostra e se reflete tanto nos materiais quanto nas formas das obras. Os figurinos são produzidos a partir de tecidos reutilizados e materiais reaproveitados, trabalhados com técnicas artesanais e processos experimentais. Costuras aparentes, sobreposições e volumes sugerem mudança e adaptação, estimulando a reflexão sobre sustentabilidade e identidade cultural.

As máscaras artesanais de papelão representam os nahuales como expressões visuais que remetem à força espiritual, à animalidade e à ancestralidade presentes nas culturas indígenas mexicanas.

A visitação é gratuita e aberta à comunidade.

Serviço

Local: Casa da Cultura Escritora Jacqueline Machado Carteri
Endereço: Rua João Pessoa, 258 – Centro
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30