Artista transforma fachadas de empresas e comércios em obras de arte cheias de vida

Elvis Silva é um autodidata e seu talento é capaz de mudar o visual de uma parede, muro, placa ou qualquer espaço público

O artista araucariense Elvis Silva realiza um tipo de arte bem interessante: ele transforma fachadas de prédios, empresas e comércios que são monótonas, em cenários coloridos e super realistas. Utilizando uma técnica que denomina de pintura acadêmica realista, ele preenche paredes e muros, com desenhos que despertam a atenção das pessoas. Com o talento artístico que possui, Elvis vê uma parede, muitas vezes de concreto cinza, e consegue imaginá-la como cenário para as pinturas que reproduz, usando apenas tinta e muita criatividade.

Há 20 anos trabalhando com arte, ele conta que além do viés artístico, as pinturas são o seu ganha-pão. “Não tive uma educação acadêmica, sou autodidata, tudo que sei aprendi sozinho. Vivo dos meus desenhos e pinturas, vendo meu trabalho para empresas, comércios e até residências, mas também faço algumas pinturas voluntárias. Por exemplo, pintei vários desenhos na escola onde minha filha estuda e as crianças adoraram. Não podemos só visar lucro, também temos que doar nosso trabalho para ajudar o próximo”, comenta.

O artista já perdeu a conta de quantos trabalhos já realizou, mas confessa ter preferência por retratos realistas. Entre os mais complexos que já fez, que se somam aos retratos de muitos famosos, ele cita a pintura de um prédio na Linha Verde, em Curitiba. “Também tem uma pintura que eu tô querendo fazer faz tempo, mas preciso de um muro ou de algum espaço que alguém possa ceder pra que eu consiga executá-la. Quero pintar o Michael Jackson e mais uns quatro famosos juntos, fazer um trabalho bem bacana, no capricho”, afirma Elvis.

Serviço

Para conhecer mais sobre o trabalho do Elvis Silva ou contratá-lo para fazer alguma pintura em sua empresa, comércio ou residência, entre em contato pelo fone (41) 99925-4944.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo