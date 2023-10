Artistas araucarienses brilham no concurso ‘Hit 98’ da rádio 98 FM

A participação dos talentosos artistas araucarienses Bachega, Faby e Junior, Jonas e Joel no concurso “Hit 98”, da Rádio 98 FM, é um momento emocionante para a cena musical local.

Este concurso, que teve início no dia 10 de outubro, oferece uma oportunidade incrível para esses músicos mostrarem seu talento e alcançarem novos patamares em suas carreiras.

Um aspecto fundamental deste concurso é a votação do público, que decidirá quais artistas avançarão para a próxima fase. A primeira fase da votação se estenderá até o dia 31 de outubro, tornando esta uma corrida emocionante para os artistas, que estão ansiosos para contar com o apoio de seus fãs e comunidade local.

Os artistas araucarienses não poderiam estar mais entusiasmados com a oportunidade de competir e pedem a seus fãs e seguidores que votem neles. Esse apoio é crucial para que alcancem o sucesso no concurso e tenham a chance de gravar uma música com o cantor Leo Chaves, da dupla Vitor e Leo.

A possibilidade de trabalhar com um artista tão consagrado e talentoso é uma porta de entrada para o reconhecimento e a promoção de sua música para um público ainda mais amplo.

Portanto, a participação de Bachega, Faby e Junior, Jonas e Joel no concurso “Hit 98” é motivo de orgulho para a comunidade de Araucária, e todos estão torcendo por esses artistas locais enquanto eles buscam esse emocionante prêmio.

Para votar e saber mais sobre o concurso, acesse o site: https://hit98.com.br/