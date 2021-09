Artistas araucarienses começam setembro com lançamentos de novas músicas

O som do “RockStar” já grudou na cabeça, feito chiclete

“Samurai Carioca” é o mais novo trabalho do Mc Nesin

A produção musical no município nunca esteve tão em alta quanto nos últimos anos. Graças às plataformas digitais, artistas dos mais diversos ritmos estão trabalhando em composições inéditas, levando cultura e proporcionando entretenimento para todos os gostos. O mês das flores começou cheio de novidade no trap, com os araucarienses Mc Nesin e Lil Syfer, que lançaram recentemente novos singles, chamados “Samurai Carioca” e “Rockstar”.

Novas experiências

“Um ponto fora da curva”. Assim o jovem Mc Nesin descreveu seu mais recente lançamento “Samurai Carioca”. Morador do bairro Capela Velha, o estudante teve como inspiração para compor, a influência da cultura oriental e principalmente sua vivência na cidade do Rio de Janeiro, onde morou junto da família por alguns anos. “A recepção do público está sendo maravilhosa. Essa é a minha melhor estreia até o momento. Foram mais de 3 mil visualizações só no dia do lançamento”, conta Nesin.

Com oito singles disponíveis para streaming no YouTube e plataformas musicais, “Samurai Carioca”, lançada no mês de setembro, contou com a colaboração do amigo e produtor do músico Kenne D. Ícaro. Dedicado a tornar o sonho realidade, Nesin está só começando no cenário musical, mas está confiante e agradece quem vem lhe apoiando na trajetória. “Agradeço a minha família que me apoia, meus amigos que estão sempre comigo, os meus parceiros da NKJ, que me auxiliam na produção das canções e principalmente aos que gostam do meu trabalho”, diz o artista.

Não para

Um dos nomes do trap araucarienses, o jovem Lil Syfer, lançou no fim do mês de agosto mais um single da carreira. Intitulado “Rockstar”, o som conta com um novo flow e aquele refrão chiclete, que já grudou na cabeça dos ouvintes. O single chega após o sucesso do EP “Além de Umas Traks” e, segundo o artista, foi muito bem recebido pelos fãs. “Particularmente, eles adoraram esta música. Recebi muitos elogios e mensagens sobre como a track ‘vicia’. Elogiaram muito o videoclipe também”, conta Lil Syfer.

Sempre buscando novas referências e parcerias no meio, o músico soma 15 lançamentos nas plataformas digitais, sendo “Midnight” o maior hit do artista até o momento. De composição do próprio araucariense, “Rockstar” começou a tomar forma após um ensaio fotográfico realizado pelo mesmo, onde notou os olhares curiosos de quem passava por ele. A atenção de quem assistia o trabalho fotográfico o fez refletir sobre a carreira, fazendo surgir assim as primeiras rimas da canção.

Já disponível para streaming, a música levou aproximadamente um mês para ficar pronta e foi produzida por Lil Syfer, El C, Renan Wolf, Starboy e Tadashi, amigos de longa data do músico. O artista promete novos lançamentos, surpresas para os fãs e não esquece de agradecer. “Primeiramente agradeço a todos que participaram da produção desse som e aos que me acompanham. Gostaria também de agradecer em particular as pessoas que compartilham o som com os amigos, é de imensa ajuda”.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021