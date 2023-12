Artistas locais se apresentam na 2ª edição da Feira Sabores das Colônias no Parque Cachoeira nesta sexta-feira (08)

Com uma super estrutura montada no Parque Cachoeira, 2ª Feira Sabores das Colônias começou na quarta-feira (06/12) e segue até o próximo domingo (10), com muitas atrações para o público.

Nesta sexta-feira (08), além dos mais de 150 expositores, dos food trucks e das atrações de natal, os visitantes poderão prestigiar shows incríveis de artistas locais.

Hoje os shows começam a partir das 17:00, no palco que está montado próximo aos estandes dos food trucks. Confira a programação de shows completa para esta sexta-feira (08)

Guilherme e Gabriel

Data: 08 de dezembro

Horário: 17h00

Edy Jr e Fael

Data: 08 de dezembro

Horário: 19h00

Duda Vieira

Data: 08 de dezembro

Horário: 20h30

Foto: Carlos Poly.